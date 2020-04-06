Ювентус бажає продати колишнього гравця Шахтаря

Туринці готові розлучитися з чотирма гравцями

Джерело - Чемпіон.

Керівництво туринського Ювентуса в найближче трансферне вікно може розлучитися з декількома футболістами.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

В їх число не входить захисник Маттейс де Лігт, який перейшов до табору старої синьйори минулого літа з амстердамського Аякса.

На цей момент відомо, що Ювентус готовий продати півзахисників Дугласа Косту, Міралема Пьянича і Адріена Рабйо, а також нападника Гонсало Ігуаїна.

Раніше повідомлялося, що в послугах де Лігта зацікавлений Манчестер Юнайтед. Трансферна вартість 20-річного нідерландця оцінюється в € 75 млн.

Після 26 турів Ювентус очолює турнірну таблицю італійської Серії А. В активі команди Мауріціо Саррі 63 очка.

Нагадаємо, Дель П'єро назвав майбутнього капітана Ювентуса.