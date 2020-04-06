Італійську Серію А можуть дограти без VAR

У зв'язку з пандемією коронавірусу нинішній сезон Серії А може бути дограний без застосування системи відеоповторів VAR.

Про це заявив глава Комітету арбітрів Італії Марчелло Ніккі.

"Це може бути вимушеним заходом. Сьогодні VAR знаходиться в фургонах, в компактних приміщеннях. Фахівці, що працюють на VAR, знаходяться поруч один з одним, і ми не знаємо точно можуть вони бути носіями будь-яких інфекцій. Існує ризик, що безпечних дистанцій не буде.

Якби завтра відновили змагання, нас би на цих матчах не було. Рефері турбуються про можливість знову побачитися зі своїми сім'ями і це найголовніше. Я сподіваюся, що VAR все таки буде і ми знайдемо альтернативні рішення", - сказав Ніккі.