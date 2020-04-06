Баварія повернулася до тренувань

Команда прибула на тренувальну базу

Баварія стала одним із клубів, які приступили до тренувальних занять після того, як Бундесліга пішла на вимушену перерву через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт Баварії.

У понеділок мюнхенська команда вперше за 2 тижні прибула на тренувальну базу.

Гравці тренувалися невеликими групами по 4-5 футболістів. При цьому жодних контактів між ними не відбувалося - всі перебували за кілька метрів один від одного.

Нагадаємо, на момент зупинки Бундесліги Баварія лідирувала в турнірній таблиці, випереджаючи Борусію Д на 4 очки за 9 турів до фінішу.

Напередодні керівництво червоних продовжило до 2023 року контракт з менеджером команди Хансом-Дітером Фліком.