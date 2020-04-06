 Баварія повернулася до тренувань | Футбол | Champion.com.ua
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Баварія повернулася до тренувань

Сьогодні 18:25 375 0
Команда прибула на тренувальну базу
Баварія повернулася до тренувань
#Баварія

Джерело - football24.ua.

Баварія стала одним із клубів, які приступили до тренувальних занять після того, як Бундесліга пішла на вимушену перерву через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт Баварії.

У понеділок мюнхенська команда вперше за 2 тижні прибула на тренувальну базу.

Гравці тренувалися невеликими групами по 4-5 футболістів. При цьому жодних контактів між ними не відбувалося - всі перебували за кілька метрів один від одного. 

Нагадаємо, на момент зупинки Бундесліги Баварія лідирувала в турнірній таблиці, випереджаючи Борусію Д на 4 очки за 9 турів до фінішу.

Напередодні керівництво червоних продовжило до 2023 року контракт з менеджером команди Хансом-Дітером Фліком.

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