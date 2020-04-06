Баварія повернулася до тренувань

Джерело - football24.ua.
Баварія стала одним із клубів, які приступили до тренувальних занять після того, як Бундесліга пішла на вимушену перерву через спалах коронавірусу.
Про це повідомляє офіційний сайт Баварії.
У понеділок мюнхенська команда вперше за 2 тижні прибула на тренувальну базу.
Гравці тренувалися невеликими групами по 4-5 футболістів. При цьому жодних контактів між ними не відбувалося - всі перебували за кілька метрів один від одного.
Нагадаємо, на момент зупинки Бундесліги Баварія лідирувала в турнірній таблиці, випереджаючи Борусію Д на 4 очки за 9 турів до фінішу.
Напередодні керівництво червоних продовжило до 2023 року контракт з менеджером команди Хансом-Дітером Фліком.