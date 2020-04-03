Баварія підписала повноцінний контракт з Фліком

Роботою Фліка у клубі задоволені

Керівництво Баварії вирішило підписати контракт з Ганс-Дітером Фліком до 30 червня 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Баварія дуже задоволена роботою Фліка. Команда при ньому грає в дуже привабливий футбол, домагаючись при цьому результату. Ми - єдиний німецький клуб, який до цього часу представлений в трьох турнірах, - зазначив сказав генеральний директор клубу Карл-Хайнц Румменігге.

55-річний Флік виступав за Баварію з 1985-го по 1990 роки. В якості головного тренера він працював в Вікторії Бамменталь і Гоффенгаймі, а також був асистентом Джованні Трапаттоні в РБ Зальцбург і Йоахіма Льова в збірній Німеччини. Влітку Флік став асистентом головного тренера Баварії, а потім виконуючим його обов'язки.

Нагадаємо, Баварія готується підписати Тер Штегена.