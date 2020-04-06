Директору заводу УАФ обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва підтвердив обґрунтованість підозри директору заводу УАФ Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід директору заводу УАФ Андрію Бондаренку.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Директору обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Суд заборонив підозрюваному залишати місце проживання та виїжджати за межі України, у зв’язку з чим у нього був вилучений закордонний паспорт.

У разі не виконання Бондаренком покладених на нього обов’язків, суд може застосувати більш жорсткий запобіжний захід, в тому числі - тримання під вартою.

Відзначимо, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру директору ТОВ ФФУ Продакшн Бондаренко Андрію Володимировичу у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Бондаренко у 2017 році був залучений до участі в реалізації злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами керівництвом Української асоціації футболу. З цією метою 05.07.2017 його було призначено директором ТОВ ФФУ Продакшн, 100% засновником якої є УАФ.

Зокрема він умисно завищивши на 34% вартість штучного покриття, використаного для будівництва 66 міні-футбольних майданчиків у місті Києві.

Раніше, УАФ підготувала новий контракт для Шевченка.