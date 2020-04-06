Джерело - tsn.ua.
Барселона є фаворитом в боротьбі за форварда міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.
Про це повідомляє Marca.
Низка чинників роблять каталонців головним претендентом на 22-річного аргентинця.
Зокрема Манчестер Сіті відмовився від трансферу гравця, плануючи наступний сезон з Серхіо Агуеро і Габріелем Жезусом у складі, а Реал зосередився на Ерлінгу Голанду з дортмундської Боруссії.
Також, перевагою Барселони називається економічна перевага і наявність в команді партнера Лаутаро по збірній Аргентини Ліонеля Мессі.
Нагадаємо, Барселона запропонувала Мартінесу 10 млн євро на рік.