Барселона запропонувала Мартінесу 10 млн євро на рік

Каталонська Барселона запропонувала контракт аргентинському нападнику Інтера Лаутаро Мартінесу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Барселона запропонувала Лаутаро зарплату в розмірі 10 млн євро на рік.

Відзначається, що президент Барселони Жозеп Бартомеу хоче підписати аргентинця, трансфер форварда є пріоритетом для каталонського клубу.

Проте Інтер не хоче продавати Лаутаро і вимагає від Барселони лише виплати відступних, розмір яких становить 111 млн євро

