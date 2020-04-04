Барселона запропонувала Мартінесу 10 млн євро на рік

Джерело - Чемпіон.
Каталонська Барселона запропонувала контракт аргентинському нападнику Інтера Лаутаро Мартінесу.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Барселона запропонувала Лаутаро зарплату в розмірі 10 млн євро на рік.
Відзначається, що президент Барселони Жозеп Бартомеу хоче підписати аргентинця, трансфер форварда є пріоритетом для каталонського клубу.
Проте Інтер не хоче продавати Лаутаро і вимагає від Барселони лише виплати відступних, розмір яких становить 111 млн євро
#Barcelona have offered to #LautaroMartinez a contract with a wages of €10M a year. Bartomeu want to sign him. El Toro is the first choice of #Barça. #Inter don't want to sell him and ask the payment of release clause (€111M). Semedo and Firpo are not in #Conte's plans. #FCB— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 4, 2020
Нагадаємо, Манчестер Сіті може перехопити Мартінеса в Барселони.
Раніше Інтер знайшов заміну Мартінесу.