Поль Погба може покинути Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба близький до переходу в мадридський Реал в літнє міжсезоння.

Про це повідомляє AS.

Француз вважає за краще приєднатися до стану мадридського клубу, не дивлячись на серйозний інтерес його колишнього клубу Ювентуса.

Одну з ключових ролей в рішення Погба щодо майбутнього клубу зіграє агент Міно Райола, який, бачить свого зоряного клієнта саме в футболці Реала.

Раніше повідомлялося про те, що Реал готовий заплатити за Погба 100 млн євро. Також інтерес до французького хавбека проявляє Ювентус.

Також, Манчестер Юнайтед сподівається зберегти свого лідера через кризу.