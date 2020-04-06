Страх гірший за коронавірус – тренер Вітебська

Чемпіона Білорусі необхідно продовжувати, поки ніхто не захворів на коронавірус.

Про це розповів головний тренер Вітебська Сергій Ясинський.

"Мало глядачів на трибунах - і добре. Не потрібно забувати про пандемію. Ми повинні дотримуватися рекомендацій щодо карантину і всього іншого. Сьогодні було багато камер, а значить, нас дивляться по ТБ.

Наше футбольне співтовариство невелике і відокремлений - людина 500. А це менше, ніж на фабриках, заводах. При цьому кожен з футболістів під наглядом медиків. Вони нікуди не ходять - бари і кафе підзакриті. Мабуть, і самі (футболісти) побоюються, живуть відокремлено.

Хворих поки серед них немає. Вважаю, поки ніхто не захворів, потрібно грати. Зараз ще й сонечко вийде - воно проти вірусів. Особисто я грав би. А глядачі нехай залишаються вдома, біля телеекранів.

Страх гірший за хворобу. Так, вона серйозна, з нею потрібно боротися, але це не означає, що потрібно все кинути.", - розповів Ясинський.