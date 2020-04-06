Аталанта викупить контракт Пашаліча

Маріо Пашаліч влітку може остаточно покинути Челсі

Півзахисник Челсі Маріо Пашаліч, який виступає на правах оренди за Аталанту, може стати повноцінним гравцем італійського клубу.

Про це повідомляє Football Italia.

Керівництво Аталанти намір активувати пункт викупу 25-річного хорвата в розмірі 15 млн євро, який прописаний в контракті футболіста.

У клубі вважають, що нинішня вартість Пашаліча становить близько 30 млн євро, тому його викуп вважається в італійському клубі дуже вигідною операцією.

Нагадаємо, визначилася дата завершення Серії А.