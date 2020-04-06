Аталанта викупить контракт Пашаліча

Джерело - football.ua.
Півзахисник Челсі Маріо Пашаліч, який виступає на правах оренди за Аталанту, може стати повноцінним гравцем італійського клубу.
Про це повідомляє Football Italia.
Керівництво Аталанти намір активувати пункт викупу 25-річного хорвата в розмірі 15 млн євро, який прописаний в контракті футболіста.
У клубі вважають, що нинішня вартість Пашаліча становить близько 30 млн євро, тому його викуп вважається в італійському клубі дуже вигідною операцією.
Нагадаємо, визначилася дата завершення Серії А.