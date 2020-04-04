Визначилася дата завершення Серії А

Серія А може завершитися у липні

Чемпіонат Італії може завершитися 2 липня, якщо його відновлять 20 травня.

Про це повідомляє Football Italia.

20 травня можуть відбутися матчі 25-го туру, які перенесли в кінці лютого: Аталанта - Сассуоло, Інтер - Сампдорія, Торіно - Парма і Верона - Кальярі.

Потім планують грати так: 27-й тур - 23-24 травня, 28-й тур - 27-28 травня, 29-й тур - 30-31 травня, 30-й тур - 3-4 червня, 31-й тур - 6-7 червня, 32-й тур - 10-11 червня, 33-й тур - 13-14 червня, 34-й тур - 17-18 червня, 35-й тур - 20-21 червня, 36-й тур - 24-25 червня, 37-й тур - 27-28 червня, 2 липня - заключні матчі

Нагадаємо, Лукаку знищив керівництво Серії А.