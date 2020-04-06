Перед карантином гравці Зорі перебували на піку своєї форми.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Футболісти зараз були на піку форми. А тут так обрубало. Ти йдеш в середині сезону. Не видно, що буде в майбутньому. Це, звичайно, напружує. Б'ють туалетний папір, хлопці розповідають, що вже сусіди трохи скаржаться, коли набивають м'ячі. Вони б'ються об підлогу, стіни, все гримить, бувають казуси.

Можеш і бігати, і стрибати, і штангу тягати, на ривках працювати - але для чого, якщо навіть через тиждень або два ти не виходиш на поле. Найстрашніше - ти не знаєш, коли це все припиниться. Нам головне, коли дозволять з м'ячем працювати, в загальній групі. Ці дві-три тижні будуть всім дуже потрібні. Якщо ще встигнути якусь товариську зустріч зіграти - було б чудово", - розповів Скрипник.