УЄФА готова відкласти дату закінчення сезону

Доля сезону 2019/20, який зупинений через пандемію коронавірусу, продовжує залишатися невідомою.

Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, 4 квітня президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що єврокубковий сезон 2019/20 повинен бути дограний до 3 серпня, щоб уникнути зриву наступної єврокампанії.

Щоправда, у сьогоднішній заяві УЄФА не підтвердила дану дату як дедлайн.

"Повідомлялося, що Александер Чеферін сказав ZDF у Німеччині, що Ліга чемпіонів УЄФА повинна закінчитися до 3 серпня. Це неправда. Жодного кінцевого терміну для завершення сезону президент УЄФА не вказував.

Наразі УЄФА аналізує всі варіанти завершення внутрішніх і міжнародних змагань в рамках робочої групи, створеної 17 березня. Головний пріоритет – збереження здоров'я населення. Не виключено, що матчі можуть бути зіграні в липні і серпні, якщо виникне така необхідність. Все буде залежати від того, коли відновляться чемпіонати і коли будуть отримані відповідні дозволи від влади кожної країни", - йдеться у заяві УЄФА.