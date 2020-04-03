УЄФА не хоче відміняти сезон

УЄФА надіється запустити ліги Європи в липні і не хоче скасовувати сезон.

Про це йдеться в листі УЄФА 55 членам-асоціаціям.

"Вкрай важливо, щоб навіть така згубна подія, як епідемія, не завадила тому, щоб в нашому спорті все вирішувалося на полі і відповідно до правил, а всі нагороди повинні бути присуджені на підставі результатів.

Ми впевнені, що футбол може бути відновлений в найближчі місяці - на умовах, визначених державною владою, - і вважаємо, що будь-яке рішення про скасування внутрішніх змагань на даному етапі є передчасним і необґрунтованим ", - йдеться в листі.