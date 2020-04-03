 УЄФА не хоче відміняти сезон | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА не хоче відміняти сезон

Сьогодні 08:46 195 0
В УЄФА надіються відновити сезон
УЄФА не хоче відміняти сезон
#УЄФА, #коронавірус

Джерело - ua.tribuna.com.

УЄФА надіється запустити ліги Європи в липні і не хоче скасовувати сезон.

Про це йдеться в листі УЄФА 55 членам-асоціаціям.

"Вкрай важливо, щоб навіть така згубна подія, як епідемія, не завадила тому, щоб в нашому спорті все вирішувалося на полі і відповідно до правил, а всі нагороди повинні бути присуджені на підставі результатів.

Ми впевнені, що футбол може бути відновлений в найближчі місяці - на умовах, визначених державною владою, - і вважаємо, що будь-яке рішення про скасування внутрішніх змагань на даному етапі є передчасним і необґрунтованим ", - йдеться в листі.

Нагадаємо, УЄФА незадоволена рішенням Бельгії достроково закінчити чемпіонат.

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