 Динамо знову продовжило карантин | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо знову продовжило карантин

Сьогодні 18:55 706 0
Гравці продовжать роботу індивідуально
Динамо знову продовжило карантин
#Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Тренерський штаб і керівництво клубу Динамо повідомили футболістам рішення про продовження карантину і рекомендації щодо подальшого дотримання нових правил і вимог самоізоляції.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У зв'язку з епідеміологічним станом у нашій країні та світі, а також рішенням Кабінету Міністрів України пролонгувати надзвичайну ситуацію, було вирішено продовжити карантин для всіх команд Динамо до п’ятниці, 24 квітня 2020 року, або до наступного розпорядження.

Гравці будуть підтримувати фізичну форму в індивідуальному порядку за наданою програмою, у якій було враховано всі необхідні зміни та надано рекомендації у зв’язку із ситуацією, що склалася. Керівництво і тренерський штаб Динамо очікують від футболістів клубу обов'язкового дотримання нових правил карантину та виконання індивідуальних тренувань.

Нагадаємо, що в Києві запроваджено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Зокрема, з 6-го квітня буде діяти повна заборона на відвідування лісо-паркових зон, скверів і будь-яких громадських місць.

Раніше, Динамо не отримало грошей за перехід Сідклея.

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