Кавані визначився з наступним клубом

Уругваєць може перейти до Атлетіко

Нападник французького ПСЖ Едінсон Кавані визначився зі своїм майбутнім.

Про це повідомляє UOL Esporte.

У червні його контракт з ПСЖ закінчиться, і найкращий бомбардир в історії клубу твердо вирішив покинути французький клуб (всього на рахунку Матадора 200 голів в 301 матчі у футболці парижан).

Інтерес до 33-річного уругвайця проявляли Челсі, Наполі, а також ряд латиноамериканських грандів (Бока Хуніорс, Фламенго, Палмейрас, Інтернасьонал), проте в результаті його вибір зупинився на мадридському Атлетіко. Ключову роль в цьому зіграла фігура Дієго Сімеоне, який бажає бачити уругвайського страйкера у себе в команді.

На цей час сторонам залишилося лише узгодити умови особистого контракту Кавані з клубом.