Ще в одній країні СНД стартує футбольний сезон

Джерело - Чемпіон.
У Таджикистані матчем за Суперкубок стартує 29-ий чемпіонат з футболу.
4 квітня у матчі за Суперкубок зустрінуться чемпіонат та срібний призер тогорічного чемпіонату - Істіклол та Худжанд.
5 квітня відбудеться три матчі першого туру 29-го чемпіонату Таджикистану. Ще два матчі відбудуться 8 квітня. Відзначимо, що у чемпіонаті бере участь всього 10 команд. У цих командах грає 42 легіонери, з яких аж 20 з Узбекистану. Відзначимо, що у двох командах грає чотири українці та працюють два українські тренери. Тогорічного чемпіона Істіклола очолює Віталій Левченко, у команді грає Олексій Ларін.
Головним тренером ЦСКА є Сергій Жицький, у команді грає три українці – Іван Пономаренко, Артем Гайдаш та Дмитро Бондар.
Суперкубок Таджикистана-2020
4 квітня. 15:00 (за київським часом)
Істіклол - Худжанд
1-й тур
5 квітня. Початок матчів о 14:00 (за київським часом)
Локомотив-Памір - Файзканд
Хатлон - Істаравшан
Куктош - Регар-ТадАЗ"
8 квітня
Душанбе-83 - Істіклол
ЦСКА - Худжанд
Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, стартує третій тур чемпіонату Білорусі.