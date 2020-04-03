Ще в одній країні СНД стартує футбольний сезон

4 квітня зіграють матч за Суперкубок

Джерело - Чемпіон.

У Таджикистані матчем за Суперкубок стартує 29-ий чемпіонат з футболу.

4 квітня у матчі за Суперкубок зустрінуться чемпіонат та срібний призер тогорічного чемпіонату - Істіклол та Худжанд.

5 квітня відбудеться три матчі першого туру 29-го чемпіонату Таджикистану. Ще два матчі відбудуться 8 квітня. Відзначимо, що у чемпіонаті бере участь всього 10 команд. У цих командах грає 42 легіонери, з яких аж 20 з Узбекистану. Відзначимо, що у двох командах грає чотири українці та працюють два українські тренери. Тогорічного чемпіона Істіклола очолює Віталій Левченко, у команді грає Олексій Ларін.

Головним тренером ЦСКА є Сергій Жицький, у команді грає три українці – Іван Пономаренко, Артем Гайдаш та Дмитро Бондар.

Суперкубок Таджикистана-2020

4 квітня. 15:00 (за київським часом)

Істіклол - Худжанд

1-й тур

5 квітня. Початок матчів о 14:00 (за київським часом)

Локомотив-Памір - Файзканд

Хатлон - Істаравшан

Куктош - Регар-ТадАЗ"

8 квітня

Душанбе-83 - Істіклол

ЦСКА - Худжанд

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, стартує третій тур чемпіонату Білорусі.