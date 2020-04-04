Гроші будуть направлені на боротьбу з коронавірусом

Джерело - Чемпіон.

Екс-капітан Барселони Хаві, який очолює Аль-Садд, і його дружина Нурія Куніллера пожертвували мільйон євро лікарні в Барселоні.

Про це повідомляє прес-служба медичного закладу.

Кошти, отримані від Хаві і його дружини, будуть спрямовані на боротьбу з коронавірусом.

Xavi Hernandez i Núria Cunillera han fet una donació d'1M d'€ al #CLÍNIC per fer front a la #COVID19. Moltes gràcies per la vostra aportació i suport al projecte #RespostaCoronavirus.



👉https://t.co/1RyUhDONsJ



Entre tots ho aconseguirem! 🌈🌈 pic.twitter.com/WQZYrX0YJu — Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) April 4, 2020

Нагадаємо, у Барселоні не хочуть відновлення сезону матчами з пустими трибунами.