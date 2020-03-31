У Барселоні не хочуть відновлення сезону матчами з пустими трибунами

Барселона не зацікавлена у відновленні сезону за будь-яку ціну.

Про це розповів президент іспанського клубу Жозеп Бартомеу.

"Чим раніше ми повернемося, тим краще. Зараз розглядається варіант, що ми почнемо грати до 30 червня, щоб закінчити в липні або серпні. У нас немає з цим проблем. Барселона не хоче грати при порожніх трибунах або через день.

Що буде, якщо приймуть рішення про дострокове завершення? Нам доведеться з цим погодитися. Барселона хоче грати з глядачами. Ви бачите, навіть чемпіонат Європи був перенесений, щоб звільнити час влітку", – розповів Бартомеу.