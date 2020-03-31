 У Барселоні не хочуть відновлення сезону матчами з пустими трибунами | Футбол | Champion.com.ua
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У Барселоні не хочуть відновлення сезону матчами з пустими трибунами

Сьогодні 15:55 400 0
Жозеп Бартомеу прокоментував відновлення чемпіонату
У Барселоні не хочуть відновлення сезону матчами з пустими трибунами
#Барселона, #Ла-Ліга

Джерело - football24.ua.

Барселона не зацікавлена у відновленні сезону за будь-яку ціну.

Про це розповів президент іспанського клубу Жозеп Бартомеу.

 "Чим раніше ми повернемося, тим краще. Зараз розглядається варіант, що ми почнемо грати до 30 червня, щоб закінчити в липні або серпні. У нас немає з цим проблем. Барселона не хоче грати при порожніх трибунах або через день.

Що буде, якщо приймуть рішення про дострокове завершення? Нам доведеться з цим погодитися. Барселона хоче грати з глядачами. Ви бачите, навіть чемпіонат Європи був перенесений, щоб звільнити час влітку", – розповів Бартомеу.

Нагадаємо, Барселона хоче підписати чотирьох гравців влітку.

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