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Інтер знайшов заміну Мартінесу

Сьогодні 09:16 682 0
П'єр-Емерік Обамеянг може перейти у Інтер
Інтер знайшов заміну Мартінесу
#Обамеянг, #Мартінес, #Інтер

Джерело - football24.ua.

Міланський Інтер розглядає варіант із запрошенням форварда лондонського Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга, який має замінити нападника Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє Calciomercato.

Аргентинського нападника хоче підписати Барселона, тому Інтер шукає варіанти заміни свого форварда. Обамеянг уже 10 сезонів поспіль демонструє свій бомбардирський хист і теж перебуває у шорт-листі іспанського клубу, тому може стати ідеальним варіантом для міланців.

У поточному сезоні на рахунку Обамеянга 32 матчі за Арсенал, в яких він забив 20 голів. Поточний контракт гравця з Арсеналом закінчується влітку 2021 року.

Нагадаємо, Обамеянг може перейти у Барселону.

Раніше повідомлялося, що Обамеянг може покинути Арсенал.

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