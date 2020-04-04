Нападник Барселони Ліонель Мессі кращий за гравця Ювентуса Кріштіану Роналду.

Про це розповів колишній гравець збірної Бразилії Кака.

"Я грав з Кріштіану, і він неймовірний, але я виберу Мессі. Це геній, чистий талант. Кріштіану - це машина. Він завжди хоче перемагати і бути найкращим. Для мене це найнеймовірніше з того, що в ньому є. Вони точно увійдуть в ТОП-5 спортсменів в історії світового спорту", - сказав Кака