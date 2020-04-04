За підсумками 22-ох турів української Прем'єр-ліги донецький Шахтар заслужено став чемпіоном.

Таку думку висловив президент київського Динамо Ігор Суркіс.

"Якби запитали, то я б перший підняв руку і сказав, що Шахтар - заслужений чемпіон по тих матчах, що ми зіграли між собою і за підсумками 22 турів. Шахтар - перший, Динамо - друге, Зоря - третя, Десна - четверта, Олександрія - п'ята, а Дніпро-1 і Маріуполь грають перехідні матчі", - сказав Суркіс.