Колишній капітан, а нині тренер донецького Шахтаря Даріо Срна бажає провести прощальний матч на Донбас-Арені.

Про це Срна заявив клубній прес-службі.

"Ця ситуація - ще один доказ того, що жити потрібно сьогодні. Ти не знаєш, що може бути завтра. Потрібно отримувати задоволення від життя і бути акуратним, прокидатися і лягати спати з посмішкою. У всіх нас одне життя, і прожити його потрібно повністю. У нас є наша сім'я: треба любити, цінувати, поважати один одного. Ми зараз проводимо більше часу з рідними, звертаємо увагу на ті речі, яких взагалі раніше не помічали. Потрібно дивитися позитивно. Те, чого мені не вистачало раніше, у мене зараз є. Я впевнений, весь світ повинен вийти з цієї ситуації сильнішим. Люди повинні стати кращими, ніж були. До сьогодні ми не цінували повною мірою того, що мали. Це всім нам урок: для хорошого життя з посмішкою нам не потрібно багато.

Упевнений, що одного разу ми повернемося до Донецька. Хочу свою останню гру у футболці Шахтаря провести на Донбас-Арені. Іноді складаю для себе план, кого б запросив. І повірте, це було би свято футболу для України, Європи і світу. Там буде дуже серйозна команда, не тільки з тих, хто грав зі мною в Шахтарі. Таке моє бажання", - сказав Срна.