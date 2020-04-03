 Легенда Шахтаря став добровольцем і випробував тест на коронавірус. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У жодному інтерв’ю Світоліна не згадала слово Україна - Шкіль
Сьогодні 19:40 616 2
Зник батько відомого українського футбольного журналіста
Сьогодні 17:09 3040
Маліновський не перейде у Фіорентину – Шаблій
Сьогодні 15:55 402
Рома знову спробує підписати Тете
Сьогодні 12:46 992
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
Сьогодні 12:37 1790
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Сьогодні 11:54 4419 3
Лопес включив Ломаченка у ТОП-5 найкращих боксерів світу
Сьогодні 10:32 2042
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 22:29 16879 2
Франков назвав розмір бюджету Динамо
Вчора 21:40 1865
Фонсека дав добро на перехід бразильця з Шахтаря до Роми
Вчора 20:40 3580 1
Блоги
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:54 4404 3
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
Вчора 22:29 16877 2
Про світ сатани, відмова Михайличенку та навантаження Газзаєва - Андрій Несмачний
Про світ сатани, відмова Михайличенку та навантаження Газзаєва - Андрій Несмачний Valeriy Ruchka
Вчора 17:55 745
Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні
Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні Valeriy Ruchka
Вчора 15:47 676
Про знайомство з Роналду, покоління Динамо та стрип-клуби - Мілевський
Про знайомство з Роналду, покоління Динамо та стрип-клуби - Мілевський Valeriy Ruchka
Вчора 14:39 613
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:53 Футбол Динамо переграло Торпедо у 3 турі чемпіонату Білорусі 53
20:40 Футбол Срна: Не шкодую, що не перейшов до Барселони 229
20:35 Блог Найкращі голи українських команд в Лізі чемпіонів 141
20:25 Футбол Суркіс: УАФ не контактує з нами щодо продовження чемпіонату - кожен живе сам по собі 163
20:22 Легка атлетика Ляхова продовжує підготовку в Кенії 290
20:10 Футбол Срна здав тест на коронавірус 729
20:02 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 6 219
19:56 Футбол Матч чемпіонату Білорусі перенесено через пандемію коронавірусу 739
19:48 Футбол Три гравці клубу Бундесліги заразилися коронавірусом 313
19:40 Теніс У жодному інтерв’ю Світоліна не згадала слово Україна - Шкіль 616 2
19:25 Футбол Баварія підписала повноцінний контракт з Фліком 371
19:19 Блог День Ліги чемпіонів. 65 років тому з'явився турнір найсильніших 174
19:10 Футбол Колишній нардеп України: Можливо Лужний і Шевченко доживуть до часу, коли про них зніматимуть фільми 207
18:59 Футбол Приватний літак Мессі здійснив екстрену посадку 652
18:50 Футбол Білшина вдома програла ФК Городея у 3 турі чемпіонату Білорусі 400
18:42 Автоспорт Віртуальний гран-прі В’єтнаму: головні кандидати на перемогу 127
18:39 Футбол УЄФА може позбавити Бельгію єврокубків 905
18:25 Футбол Від коронавірусу помер видатний французький футболіст 1762
18:10 Футбол Помер останній співавтор конспектів Лобановського 1449
17:55 Футбол Легендарний голкіпер Динамо скасував поїздку на курорт перед введення карантину 1066
17:40 Хокей. УХЛ Визначився переможець першого онлайн-батлу Без ключок 652
17:26 Блог Два роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі 452
17:25 Футбол Франков: Ребров може повернутися у Динамо 1303
17:09 Футбол Зник батько відомого українського футбольного журналіста 3040
16:55 Футбол Білоруський журналіст - федерації: Що ви схавались у бульбу? 662

Срна здав тест на коронавірус

Сьогодні 20:10 729 0
Срна зголосився стати добровольцем
Срна здав тест на коронавірус
#Срна, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Асистент головного тренера донецького Шахтаря Даріо Срна став добровольцем, який зголосився перевіритися на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Вранці пройшов тест на коронавірус, він негативний. Я не переживав, бо у мене дисципліна на високому рівні. А дисципліна є найважливішою тактикою, щоб перемогти коронавірус", - сказав Срна.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дарио Срна сдал тест на коронавирус. Результат – отрицательный ⠀ Фонд Рината Ахметова @akhmetovfoundation передал Министерству здравоохранения Украины 300 000 экспресс-тестов для диагностирования COVID-19. Это вклад президента "Шахтера" в Стабилизационный фонд, созданный Президентом Украины для борьбы с коронавирусом. ⠀ Первое публичное тестирование на коронавирус согласился пройти легендарный экс-капитан, а ныне ассистент главного тренера "Шахтера" @darijosrna. Результат – коронавирус не обнаружен. ⠀ Дарио призвал всех украинцев строго соблюдать карантин. ⠀ Дарійо Срна здав тест на коронавірус. Результат – негативний ⠀ Фонд Ріната Ахметова @akhmetovfoundation передав Міністерству охорони здоров’я України 300 000 експрес-тестів для діагностування COVID-19. Це внесок президента "Шахтаря" до Стабілізаційного фонду, створеного Президентом України для боротьби з коронавірусом. ⠀ Перше публічне тестування на коронавірус зголосився пройти легендарний екскапітан, а нині асистент головного тренера "Шахтаря" @darijosrna. Результат – коронавірус не виявлено. ⠀ Дарійо закликав усіх українців строго дотримуватись карантину. ⠀ Darijo Srna tested negative for the coronavirus ⠀ The Rinat Akhmetov Foundation @akhmetovfoundation gave 300,000 rapid tests for COVID-19 to the Ministry of Health of Ukraine. This is the contribution of the Shakhtar president to the stabilization fund initiated by the President of Ukraine for tackling the coronavirus. ⠀ The legendary Shakhtar captain and current assistant manager @darijosrna is the first individual to have agreed to get tested for the coronavirus publicly. The test gave a negative result. ⠀ Darijo has urged all Ukrainians to strictly observe the quarantine. ⠀ #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #football #футбол #карантин #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #stayhome #stayathome #stayhealthy #staystrong #УкраїнаВдома #Ukraineathome #УкраинаДома #supporterofeachother #коронавирус

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Раніше, Срна розробив тактику боротьби проти коронавірусу.

Коментарі ()