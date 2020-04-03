Асистент головного тренера донецького Шахтаря Даріо Срна став добровольцем, який зголосився перевіритися на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Вранці пройшов тест на коронавірус, він негативний. Я не переживав, бо у мене дисципліна на високому рівні. А дисципліна є найважливішою тактикою, щоб перемогти коронавірус", - сказав Срна.