Одним із головних втрачальників від рішення перенесення Євро-2020 буде Україна.

Про це заявив колишній народний депутат України Андрій Шкіль.

"Зізнаюся, я скептично ставився до тренера Шевченка. Тим паче, цей переїзд у Лондон. Ну який з нього може бути наставник? Тренер повинен усе тримати в кулаці - такі традиції нашої тренерської школи.

Але з’ясувалося, що я помилявся. Є належний авторитет, є достатньо яскравий склад, є серйозний внутрішній потенціал. Шкода, що перенесли Євро-2020. Думаю, що якраз одним із головних втрачальників від такого рішення буде Україна. Втримати таку команду на високому рівні упродовж цілого року - дуже складно", - зазначив Шкіль.