Участь у клубних турнірах УЄФА має визначатися відповідно до спортивних результатів

УЄФА натякнула на небажаність дострокового припинення внутрішніх змагань, написавши відповідного листа.

Про це повідомляє Associated Press.

"Оскільки участь у клубних турнірах УЄФА визначається відповідно зі спортивними результатами, досягнутими після закінчення повноцінного внутрішнього змагання, його передчасне завершення поставить під сумнів виконання такого умови. Ми впевнені, що футбол відновиться в наступні місяці - на умовах, які визначать місцева влада. І ми вважаємо, що будь-яке рішення про відмову від проведення внутрішніх змагань на цьому етапі виглядає передчасним і невиправданим", - йдеться в листі.

У четвер в Бельгії прийняли рішення завершити чемпіонат і не чекати можливості його дограти, а чемпіонський титул отримав Брюгге, який впевнено лідирував в таблиці. Нагадаємо, що у складі лідерів чемпіонату виступає кілька гравців збірної України.