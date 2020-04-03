Рома повернеться до трансферу гравця Шахтаря Тете після закінчення пандемії коронавірусу.

Про це розповів агент футболіста Пабло Буено.

"Паулу Фонсеці, тренеру Роми, який раніше працював з Шахтарем, Тете дуже сподобався ще в Україні. Вони пробували підписати його в минулому році, але угода не відбулася. Коли футбол повернеться, я вірю, що вони зроблять ще одну спробу, так як тренер цього хоче.

Є багато клубів, які хочуть купити. У попередньому вікні ми отримали чимало пропозицій, в тому числі від Тоттенгема і Лестера, і ми припускаємо, що вони знову будуть у нас цього літа", - заявив Буено.