Джерело - sport.ua.
Рома повернеться до трансферу гравця Шахтаря Тете після закінчення пандемії коронавірусу.
Про це розповів агент футболіста Пабло Буено.
"Паулу Фонсеці, тренеру Роми, який раніше працював з Шахтарем, Тете дуже сподобався ще в Україні. Вони пробували підписати його в минулому році, але угода не відбулася. Коли футбол повернеться, я вірю, що вони зроблять ще одну спробу, так як тренер цього хоче.
Є багато клубів, які хочуть купити. У попередньому вікні ми отримали чимало пропозицій, в тому числі від Тоттенгема і Лестера, і ми припускаємо, що вони знову будуть у нас цього літа", - заявив Буено.
Раніше, Фонсека дав добро на перехід бразильця з Шахтаря до Роми.