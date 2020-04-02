Фонсека дав добро на перехід бразильця з Шахтаря до Роми

Тете може перебратися до Серії А

Керівництво Роми планує придбати у Шахтаря бразильця Тете, гравця збірної Бразилії U-20.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Головний тренер римського клубу Паулу Фонсека, екснаставник донецького Шахтаря, добре знає можливості атакувального півзахисника. За інформацією італійської преси, португальський фахівець вже дав добро на цей трансфер.

Тете народився в 2000 році, його контракт з грандом українського футболу діє до грудня 2023 року. Хавбек зіграв за "гірників" в УПЛ 27 матчів і забив 6 голів.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про інтерес до Тете з боку Роми.