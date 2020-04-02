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У Карпатах запропонували розширити УПЛ до 16 команд

Сьогодні 10:57 435 0
Ростислав Ящишин прокоментував завершення сезону
У Карпатах запропонували розширити УПЛ до 16 команд
#Карпати, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

У Карпатах назвали оптимальний варіант завершення поточного сезону УПЛ.

Про це розповів виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин.

 "Як на мене, цей чемпіонат потрібно завершити якомога швидше, як тільки отримаємо на це дозвіл від УЄФА. І тоді можна буде краще підготуватися до наступного сезону, залишивши цей сезон в тому стані, в якому він є зараз.

Зрозуміло, мої слова можуть здатися меркантильними з певного боку, адже я пропоную залишити 12 команд в УПЛ і додати до них дві або чотири команди з Першої ліги. Швидше, чотири, адже ми прагнемо до того, щоб у нас було 16 команд в чемпіонаті. Я думаю, це був би оптимальний варіант.

Таким чином, можна було б вирішити питання з командою, яка вилітає. Це один з варіантів, як на мене, але є й інші", - розповів Ящишин.

Раніше, Худжамов запропонував залишити 23 тури в УПЛ.

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