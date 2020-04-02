Жота у півфіналі обіграв Зінченка

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко не зміг вийти у фінал віртуального чемпіонату Європи-2020, програвши португальцю Діогу Жоті.

Перший матч завершився миром - 3:3, а наступні дві партії Жота виграв з рахунком 4:0 та 4:2.

Нагадаємо, у попередніх раундах турніру Зінченко легко розібрався з росіянином Круговим (6:1), а потім в овертаймі дотиснув австрійського нападника Міхаеля Грегорича (2:1), після чого легко обіграв представника Челсі Біллі Гілмора (5:1).

Раніше, Манчестер Сіті отримав покарання від УЄФА.