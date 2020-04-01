Від коронавірусу помер колишній президент Марселя

Діуф помер у віці 68 років

Пандемія коронавірусу забрала життя 68-річного колишнього президента Марселя Папі Діуфа.

Про це повідомляє Goal.com.

Сенегалець у період з 2005-го по 2009-й був президентом футбольного клубу Олімпік Марсель.

До Франції Діуф переїхав в 18-річному віці з африканської країни Чад і почав кар'єру журналіста. Пізніше він перекваліфікувався в спортивного журналіста, величезну увагу приділяючи місцевому футбольному клубу, президентом якого став через деякий час.

Також Діуф був футбольним агентом. Найвідомішими його клієнтами були Базиль Болі і Жозеф-Антуан Белл.

За час правління Діуфа Марсель двічі ставав другим у Лізі 1, двічі був фіналістом Кубка Франції і жодного разу не піднімав над головою ніяких трофеїв.

Раніше, власник найуспішнішого клубу Чехії заразився коронавірусом.