Від коронавірусу помер колишній президент Марселя

Джерело - football.ua.
Пандемія коронавірусу забрала життя 68-річного колишнього президента Марселя Папі Діуфа.
Про це повідомляє Goal.com.
Сенегалець у період з 2005-го по 2009-й був президентом футбольного клубу Олімпік Марсель.
До Франції Діуф переїхав в 18-річному віці з африканської країни Чад і почав кар'єру журналіста. Пізніше він перекваліфікувався в спортивного журналіста, величезну увагу приділяючи місцевому футбольному клубу, президентом якого став через деякий час.
Також Діуф був футбольним агентом. Найвідомішими його клієнтами були Базиль Болі і Жозеф-Антуан Белл.
За час правління Діуфа Марсель двічі ставав другим у Лізі 1, двічі був фіналістом Кубка Франції і жодного разу не піднімав над головою ніяких трофеїв.
Раніше, власник найуспішнішого клубу Чехії заразився коронавірусом.