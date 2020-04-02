Несмачний: Я не фанатик, слова про світ Сатани вирвали з контексту

Колишній захисник Динамо Андрій Несмачний нормальна людина, просто багато людей неправильно все розуміють.

Про це заявив сам Несмачний.

"Що стосується моїх слів про світ сатани, який забрав у мене молодість і сили. Я не шкодую, що грав в футбол. Ці слова були вирвані з контексту. У людини з певного часу змінюється світогляд, точка зору на деякі питання.

Коли сталося те інтерв'ю, люди відразу почали говорити, ось, Суркіса обізвав сатаною. Було багато трактувань. Людям потрібна сенсація. Я не фанатик, що не аскет. Я нормальна людина, просто багато людей неправильно все розуміють", - зазначив Несмачний.