Алієв назвав двох найгірших тренерів

Для колишнього півзахисника київського Динамо Олександра Алієва найгіршими тренерами були Йожеф Сабо і Валерій Газзаєв.

Про це заявив сам Алієв.

"Які найгірші тренери, під керівництвом яких мені прийшлося працювати? Це Йожеф Сабо і Валерій Газзаєв.

При Сабо я десь порушував режим, але виходив на футбольне поле і робив свою роботу. Але шансу мені не давав.

Газзаєв для мене був не чесним. Мені не подобалися його тренування. І коли він прийшов до клубу, то повністю мене обманув", - заявив Алієв.