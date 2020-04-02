Алієв назвав двох найгірших тренерів

Джерело - Чемпіон.
Для колишнього півзахисника київського Динамо Олександра Алієва найгіршими тренерами були Йожеф Сабо і Валерій Газзаєв.
Про це заявив сам Алієв.
"Які найгірші тренери, під керівництвом яких мені прийшлося працювати? Це Йожеф Сабо і Валерій Газзаєв.
При Сабо я десь порушував режим, але виходив на футбольне поле і робив свою роботу. Але шансу мені не давав.
Газзаєв для мене був не чесним. Мені не подобалися його тренування. І коли він прийшов до клубу, то повністю мене обманув", - заявив Алієв.
Раніше Несмачний пожартував, що в Алієва на Оболоні немає коронавірусу та розповів як Суркіс заблокував його трансфер у Блекберн.