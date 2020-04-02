Уболівальники в Білорусі відмовляються відвідувати матчі через коронавірусу

Фанати провідних клубів чемпіонату Білорусі з футболу оголосили про відмову відвідувати матчі через пандемію коронавірусу.

Про це заявили уболівальники мінського і брестського Динамо, борисовського БАТЕ, солігорського Шахтаря, гродненського Неману і Вітебська.

"Ми приймаємо рішення і закликаємо всіх фанатів і уболівальників Динамо-Мінськ та інших футбольних клубів Білорусі утриматися від відвідування стадіонів. Подумайте про ваших літніх родичів, людей з хронічними захворюваннями, а також про медиків, яким ще тільки належить винести весь тягар боротьби з коронавірусом", - йдеться в заяві уболівальники мінського Динамо.

"Це рішення непросте, нам складно залишити команду без підтримки, але зараз головне – здоров'я наших громадян. Ми закликаємо всі фанатські рухи Білорусі до цього. Давайте залишимося вдома, знизимо ризики, пов'язані з поширенням коронавірусу, захистимо себе і своїх близьких", - заявили уболівальники гродненського Неману.