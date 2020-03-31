У результаті ДТП Боатенг не постраждав

Джерело - Чемпіон.

Захисник мюнхенської Баварії Жером Боатенг потрапив в автомобільну аварію.

Про це повідомляє TVO.

Футболіст їхав до сина в Лейпциг на своєму автомобілі Мерседес на літній гумі під час снігопаду. Машина злетіла з дороги і врізалася у відбійник. Збиток від аварії оцінюється в € 25 тис. Сам гравець не постраждав.

Нагадаємо, захисник Лаціо може перейти до Баварії.