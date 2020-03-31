Джерело - Чемпіон.
Захисник мюнхенської Баварії Жером Боатенг потрапив в автомобільну аварію.
Про це повідомляє TVO.
Футболіст їхав до сина в Лейпциг на своєму автомобілі Мерседес на літній гумі під час снігопаду. Машина злетіла з дороги і врізалася у відбійник. Збиток від аварії оцінюється в € 25 тис. Сам гравець не постраждав.
#Unfall auf der A9 bei Selbitz (Lkr. Hof): #FCBayern - Profi Jérôme #Boateng schrottet seinen #Sportwagen | https://t.co/Ds4MRBSEqY https://t.co/gEcarzWsoI #oberfranken #sommerreifen pic.twitter.com/h1dktZXFVT— TV Oberfranken (@tv_oberfranken) March 31, 2020
Нагадаємо, захисник Лаціо може перейти до Баварії.