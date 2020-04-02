Помер засновник фанатського руху Дніпра

Пішов з життя один з засновників фанатського руху Дніпра Валерій (Лисий).

Про це повідомляє Troublemakers & Ultras Action у Facebook.

"Він стояв на самому початку зародження фанатизму в місті, фактично був одним з тих, хто його створив. Відвідував виїзні матчі ще за радянських часів. Певний період жив у Чехії, після Майдану повернувся до України і відправився добровольцем на фронт. Знайомі з Валерієм підкреслюють, що енергії у нього було, наче в 20-річного.

Співчуття близьким та рідним", - йдеться в повідомленні.