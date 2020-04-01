Джерело - Чемпіон.

Журналіст Роман Бебех поділився фото з екс-гравцем київського Динамо та збірної України Андрієм Несмачним.

Легенда столичного клубу взяв участь у спортивному челенджі разом із Романом Бебехом та іншим екс-гравцем Динамо Віталієм Мандзюком.

26й день #мандзя5челлендж з найкращим 26м номером Андрієм Несмачним pic.twitter.com/f5d3vpGOsB — Роман Бебех (@roman_bebekh) March 31, 2020

Нагадаємо, свою професіональну кар'єру Несмачний завершив у 2011 році після 14 років у Динамо. У складі "біло-синіх" він 6 разів перемагав у чемпіонаті України та 5 разів здобував Кубок. В активі Несмачного 67 матчів за національну збірну. Він брав участь у чемпіонаті світу 2006 року, в якому "синьо-жовті" під керівництвом Олега Блохіна дійшли до чвертьфіналу. Після футбольної кар'єри Несмачний приєднався до Свідків Єгови.

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