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Худжамов запропонував залишити 23 тури в УПЛ

Сьогодні 08:47 755 0
Рустам Худжамов прокоментував відновлення чемпіонату УПЛ
Худжамов запропонував залишити 23 тури в УПЛ
#Худжамов, #УПЛ

Джерело - dynamo.kiev.uа.

Колишній капітан Маріуполя Рустам Худжамов не впевнений, що сезон, призупинений через коронавірус, вдасться відновити.

Про це розповів сам голкіпер.

 "Цього ніхто не знає. Ми можемо з вами робити якісь оптимістичні прогнози, але ми не знаємо, що трапиться завтра. Ви ж бачите, що хворі все прибувають і прибувають. Проблем все більше і більше, в тому числі, у спорті і футболі. Ситуація складна...

Якщо немає можливості дограти чемпіонат, щоб не ризикувати людьми, мені здається, правильніше буде залишити 23 тури, як зіграли команди, залишити як є. Спробувати на цьому тлі не влаштовувати ніяких судових розглядів або колізій, а прийняти, що це – форс-мажор.

Таке трапляється раз в 50 років, а можливо і більше. Залишити як є і всім клубам працювати разом для того, щоб наш футбол розвивався. Всі ці чвари ні до чого доброго не приводять. Тільки до "гальмування" і ще більшої втрати інтересу", - розповів Худжамов.

Раніше, Худжамов офіційно покинув Маріуполь.

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