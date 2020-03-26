 Вболівальники накинулися на футболіста Динамо через порушення карантину | Футбол | Champion.com.ua
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Вболівальники накинулися на футболіста Динамо через порушення карантину

Сьогодні 14:24 1360 0
Сідклей тренується на вулиці і веселиться в компанії друзів
Вболівальники накинулися на футболіста Динамо через порушення карантину
#Сідклей, #Динамо

Джерело - Еспресо.

Бразильські вболівальники розкритикували футболіста Динамо Сідклея, який грає в оренді за Корінтіанс, за порушення карантину.

Про це повідомляє Gazeta Esportivo.

Сідклей у Instagram виклав фото, на яких він тренується на вулиці і веселиться в компанії друзів. Це викликало хвилю критики вболівальників.

"Вони мене ображали і писали багато гнівних коментарів. Наприклад: Боже правий! Він божевільний!", - пожалівся Сідклей.

У нинішньому сезоні Сідклей зіграв за Корінтіанс 4 матчі.

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