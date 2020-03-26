Вболівальники накинулися на футболіста Динамо через порушення карантину

Сідклей тренується на вулиці і веселиться в компанії друзів

Джерело - Еспресо.

Бразильські вболівальники розкритикували футболіста Динамо Сідклея, який грає в оренді за Корінтіанс, за порушення карантину.

Про це повідомляє Gazeta Esportivo.

Сідклей у Instagram виклав фото, на яких він тренується на вулиці і веселиться в компанії друзів. Це викликало хвилю критики вболівальників.

"Вони мене ображали і писали багато гнівних коментарів. Наприклад: Боже правий! Він божевільний!", - пожалівся Сідклей.

У нинішньому сезоні Сідклей зіграв за Корінтіанс 4 матчі.

Раніше, Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо.