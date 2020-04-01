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Ювентус готовий відмовитися від чемпіонства

Вчора 23:39 338 0
Аньєллі зробити великий жест
Ювентус готовий відмовитися від чемпіонства
#Ювентус

Джерело - Сalcioefinanza.

Туринський Ювентус готовий відмовитися від чемпіонського титулу поточного сезону, в разі, якщо він не буде дограний.

Про це заявив президент італійської федерації футболу Габріеле Гравина.

"Якщо Ліга прийме рішення залишити все команди на своїх місцях за станом на момент зупинки чемпіонату, Ювентус відмовиться від золота. Аньєллі вже дав зрозуміти, що відмовиться від такого чемпіонства, і це великий жест з їхнього боку", - сказав Гравина. 

Нагадаємо, Ювентус може позбутися Роналду.

Раніше повідомлялося, що Роналду втратить 4 млн євро зарплати через коронавірус.

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