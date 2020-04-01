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Суперник Шахтаря отримав покарання від УЄФА

Сьогодні 19:55 379 0
Вовки оштрафовані за матч з Мальме
Суперник Шахтаря отримав покарання від УЄФА
#Вольфсбург, #УЄФА

Джерело - football24.ua.

Німецький Вольфсбург змушений сплатити штраф за поведінку своїх уболівальників.

Про це повідомляє УЄФА.

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував вовків за порушення порядку їхніми вболівальниками під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Мальме – Вольфсбург (0:3).

Прихильники німецького клубу кидали на поле сторонні предмети, влаштували безлад на трибунах та використовували піротехніку. Загальна сума штрафу, яку Вольфсбург мусить сплатити протягом 90 днів з моменту прийняття рішення, склала майже 50 тисяч євро.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург став суперником Шахтаря. У першому поєдинку цього протистояння гірники на виїзді переграли вовків з рахунком 2:1. Матч-відповідь досі не зіграний через пандемію коронавірусу.

Раніше, Манчестер Сіті отримав покарання від УЄФА.

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