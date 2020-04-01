В Іспанії чекають повернення футболу в липні

Чемпіонат Іспанії з футболу у липні все-таки повернеться і буде відновлений.

Про це заявив один з керівників компанії Mediapro Хауме Роурес.

"Я чекаю, що футбол повернеться в липні. Звичайно, без уболівальників. Всіх футболістів будуть тестувати на вірус, і якщо, наприклад, в липні у кого-то діагностують хворобу, то з сезоном можна буде попрощатися.

Кожній команді залишилося зіграти по 11 матчів. Я не думаю, що буде проблемою зробити це за 2 місяці. Потрібно постаратися завершити чемпіонат", - сказав Роурес.