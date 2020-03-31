Ла-Ліга може скасувати сезон за однієї умови

Джерело - football24.uа.
У Ла-Лізі обговорюють можливості завершення поточного чемпіонату.
Про це повідомляє Marca.
Варіант продовження першості наприкінці квітня або на початку травня вкрай малоймовірний в нинішніх умовах
Ліга планує проводити матчі влітку, але встановлено дедлайн – якщо до 27 червня турнір не відновиться, то, швидше за все, сезон 2019/20 буде скасовано.
Одним з крайніх заходів розглядається варіант проведення заключних матчів чемпіонатів за 4-5 тижні, коли команди гратимуть по три матчі кожні сім днів.
Нагадаємо, АПЛ можуть дограти в ізольованих таборах.