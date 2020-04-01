Кендзьора взимку міг покинути Динамо

Захисник Динамо Томаш Кендзьора взимку міг перейти у більш сильний клуб.

Про це розповів сам гравець киян.

"Я читав, що Динамо хоче позбутися від легіонерів, але ніхто з клубу не говорив зі мною. Якби у когось були такі плани, то мені дозволили б піти в іншу команду взимку. Був великий інтерес від клубу з більш сильною ліги, але Динамо не продало мене, клуби не домовилися. Я вважатиму за краще не говорити, з якої ліги був цей клуб. Питання може знову піднятися влітку, тоді все і відкриється.

Якщо хтось вигадує історію, я нічого не можу вдіяти. Але чому я тоді в шести весняних матчах виходив в основному складі? Іноді так буває: хтось опублікує якусь інформацію, в якій сам не переконаний, невідомо звідки він її взяв, але починаються розмови про це.

Кожен футболіст хотів би зіграти в кращій лізі світу, а для мене це АПЛ. Подивимося, що буде з часом", - відзначив Кендзьора.