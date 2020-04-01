Захисник Динамо пожалів Тайсона

Будь-хто може опинитися у ситуації, в яку потрапив капітан Шахтаря Тайсон під час матчу з Динамо.

Про це розповів захисник киян Томаш Кендзьора.

"Це була неприємний епізод. Ми всі чули, що кричали на адресу Тайсона. У футболі не має бути місця для таких речей. Я можу зрозуміти емоції Тайсона.

Покарання від УАФ? Ми провели матч без глядачів, а наш клуб заплатив штраф.

Минулого року я жив в житловому комплексі, де можна було зустріти багато гравців Динамо і Шахтаря. Наші шляхи постійно перетиналися. Але все обмежувалося привітаннями та питаннями: Як справи?. Це схоже на дружні відносини. Мені шкода Тайсона, адже кожна людина може опинитися в такій ситуації", - каже Кендзьора.