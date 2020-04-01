УЄФА покарав Бенфіку за пізній старт матчу з Шахтарем

УЄФА ухвалив офіційне рішення щодо матчу Шахтар - Бенфіка у Лізі Європи

УЄФА покарав Шахтар і Бенфіку за пізній початок першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, який відбувся 20 лютого в Харкові.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

За підсумками розслідування було вирішено попередити як обидва клуби, так і тренерів – Луїша Каштру та Бруно Лаге, які несли відповідальність за несвоєчасний старт гри. Крім того, Бенфіка оштрафована на 10 тисяч євро.

Штраф необхідно сплатити протягом 90 днів.

Шахтар обійшовся без фінансових санкцій – щодо українського клубу УЄФА вирішив обмежитися лише офіційним попередженням.

Нагадаємо, Шахтар з рахунком 2:1 переміг Бенфіку.