Ібрагімович влітку покине Мілан

Шведський форвард роздумує над завершенням спортивної кар'єри

Нападник Мілана Златан Ібрагімович покине команду в кінці сезону незалежно від підсумкових результатів клубу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Швед не має наміру продовжувати виступати за Мілан в наступному сезоні.

Дует технічного директора Паоло Мальдіні і керівника футбольного відділу Звонимира Бобана умовив Златана приєднатися до Мілана в січні цього року. Керівники клубу назвало шведу план розвитку, однак з їх відходом Мілан знову чекає кадрова революція.

У форварді не бачить перспектив виконавчий директор Мілана Іван Газідіс, а сам Златан не хоче залишатися в клубі з новим керівництвом.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович готовий завершити кар'єру.