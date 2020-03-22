Ібрагімович готовий завершити кар'єру

Джерело - Чемпіон.
Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч може остаточно припинити виступи на професіональному рівні.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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За інформацією видання шведський футболіст закінчить кар'єру гравця цього літа. Раніше повідомлялось, що Мілан планує запропонувати продовжити угоду Златану. У свою чергу, швед очікував кадрового підсилення атаки "россонері".
До слова, Ібрагімовіч провів 8 поєдинків за Мілан після свого повернення, записавши до свого активу 3 голи та асист.