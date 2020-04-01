У Баварії не вірять у ідею Суперліги

Уболівальникам не варто чекати на появу нового турніру – Суперліги у найближчі роки.

Про це розповів голова правління мюнхенської Баварії Карл-Гайнц Румменігге.

"Суперлігу можна вводити тоді, коли ми подолаємо кризу. Я з точністю можу сказати, що Суперліги не буде протягом наступних 10 років.

Ця ідея повинна була принести великі гроші. Але те, що зараз відбувається, повністю вбиває інтерес до реалізації цієї ідеї. Потрібно зрозуміти, що ми всі переживаємо не найкращий час.

Можливо багато клубів більше не будуть ганятися за великими грошима. Головна мета на сьогодні - дограти сезон", - розповів Румменігге.