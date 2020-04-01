 У Білорусі спростували тиск УЄФА та ФІФА через продовження чемпіонату | Футбол | Champion.com.ua
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У Білорусі спростували тиск УЄФА та ФІФА через продовження чемпіонату

Сьогодні 08:13 73 0
Володимир Базанов прокоментував продовження чемпіонату країни
У Білорусі спростували тиск УЄФА та ФІФА через продовження чемпіонату
#Білорусь, #БФФ

Джерело - pressball.by.

УЄФА не тисне на Федерацію футболу Білорусі через продовження чемпіонату країни попри пандемію коронавірусу.

Про це розповів голова БФФ Володимир Базанов.

"Критичної ситуації немає, тому ми продовжуємо чемпіонат. До другого туру закупили 500 літрів антисептика, розвезли по стадіонах. Найголовніше, щоб люди самі розуміли. Мили руки, частіше антисептиком користувалися. Не чхали, хворими не йшли на стадіон.

Ніхто на нас не тисне, ні УЄФА, ні ФІФА. Ми самі приймаємо рішення. Ми не говоримо, що будемо грати повністю чемпіонат.

Якщо буде якась критична ситуація, тоді зупинимо турнір", - розповів Базанов.

Нагадаємо, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.

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