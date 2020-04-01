УЄФА не тисне на Федерацію футболу Білорусі через продовження чемпіонату країни попри пандемію коронавірусу.

Про це розповів голова БФФ Володимир Базанов.

"Критичної ситуації немає, тому ми продовжуємо чемпіонат. До другого туру закупили 500 літрів антисептика, розвезли по стадіонах. Найголовніше, щоб люди самі розуміли. Мили руки, частіше антисептиком користувалися. Не чхали, хворими не йшли на стадіон.

Ніхто на нас не тисне, ні УЄФА, ні ФІФА. Ми самі приймаємо рішення. Ми не говоримо, що будемо грати повністю чемпіонат.

Якщо буде якась критична ситуація, тоді зупинимо турнір", - розповів Базанов.